        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Dalkıran hayatını kaybetti

        Edirne İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Dalkıran, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve meclis çalışmalarına katılamayan 66 yaşındaki Dalkıran hayatını kaybetti.

        Dalkıran'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde toprağa verilecek.

        Çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Dalkıran, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Meriç İl Genel Meclisi Üyesi seçilmişti.

        - Taziye mesajları

        Edirne Valisi Yunus Sezer Dalkıran'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

        Dalkıran'a Allah'tan rahmet dileyen Sezer, "Değerli çalışma arkadaşımız, Meriç İl Genel Meclisi üyemiz İbrahim Dalkıran vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da taziye mesajı yayımladı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

