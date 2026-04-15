        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu öğrencileri, "Yunus Polislerimizi Çocuklarımızla Buluşturuyoruz" etkinliği kapsamında polis ekipleriyle bir araya geldi.

        Giriş: 15.04.2026 - 09:41 Güncelleme:
        TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte Yunus ekipleri, mesleklerini tanıtarak öğrencilere güvenli yaşam konusunda bilgi verdi.


        Minik öğrenciler, polislik mesleğine ilişkin merak ettikleri soruları yöneltirken, etkinlik boyunca eğitici ve keyifli anlar yaşadı.


        Program, çocuklarda güvenlik bilincinin erken yaşta kazandırılması açısından önem taşıdı.

        Etkinlik kapsamında ayrıca uygulamalı çalışma gerçekleştirildi.


        Öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikte, öğrencilerin ilgisini çeken oyuncaklar saklanarak çocuklara "olay yeri inceleme" deneyimi sunuldu.

        İpuçlarını takip ederek oyuncaklarını bulan öğrenciler, dikkat, gözlem ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

        Program sonunda, etkinliğe katkı sunan polis ekiplerine teşekkür edildi.

        -Edirne’de Kuruluş Müdürleri toplantısı düzenlendi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kuruluş müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu başkanlığında düzenlenen toplantı, İl Müdürlüğüne bağlı Melehat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesinde yapıldı.

        Toplantıda, 2026 yılında yürütülecek hizmet ve faaliyetlerin planlaması ele alınırken, kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

        Ayrıca engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik sunulan hizmetler, personel çalışmaları, hizmet içi eğitimler ve kuruluşların fiziki ihtiyaçları da görüşüldü.

        Bakanlığın yeni hizmet modelleri kapsamında hizmet alanlara ve müracaatçılara yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ile il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlara yönelik yatırım ve projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kuruluş müdürleri katıldı.

        -Uzunköprü’de belediye çalışmaları sürüyor

        Uzunköprü Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi, kanal ve su arızaları giderildi.

        Ayrıca park, bahçe ve ağaç bakım çalışmalarına devam edilirken, temizlik çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

        Belediye yetkilileri, vatandaşlara daha yaşanabilir bir çevre sunmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

