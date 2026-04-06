Edirne'de aranan cinayet zanlısı yakalandı
Edirne'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan cinayet zanlısı yakalandı.
Keşan ilçesi Yeni Mahalle'de M.B'nin park ettiği aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki E.S'yi yakaladı.
Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Olay
M.B. dün aracını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri, araçta inceleme yaparken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da ilçeye gelerek olay hakkında bilgi almıştı.
