Edirne'de asayiş

Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesinde karşılaşan taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi hafif yaralandı.



Ayakta tedavi olan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



- Kendisine çarpan araç sürücüsünden şikayetçi oldu



Keşan ilçesinde bir kişi kendisine çarpıp kaçan araç sürücüsünden şikayetçi oldu.



F.M'nin kullandığı otomobil, Yeni Mascit Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.I'ye çarptı.



Olayın ardından kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Ş.I, sürücü F.M'den şikayetçi oldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







