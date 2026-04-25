Edirne'de balık fiyatları
Edirne'de hamsinin kilogramı 300 liradan satışa sunuluyor.
Giriş: 25.04.2026 - 14:00
Balıkçılarda bazı balık türlerinin TL olarak fiyatları şöyle:
Cinsi Fiyat (TL)
Hamsi: 300
İstavrit: 300
Çipura: 650
Levrek : 650
Karadeniz Somonu: 500
Alabalık: 400
Norveç Somonu: 1000
