Edirne'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Ş.Z. idaresindeki 39 SZ 808 plakalı otomobil, Kırklareli-Edirne kara yolu Söğütlüdere köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve otomobildeki 3 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

