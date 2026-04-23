Edirne'de "Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı.





Hattat Zafer Günal tarafından hazırlanan ve "Gözün Nuru" temasıyla düzenlenen sergi, müzenin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşturuldu.





Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.





Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Hatipler, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üniversite bünyesinde artarak devam edeceğini ifade etti.





Serginin açılışına 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile çok sayıda vatandaş katıldı.





23 Nisan 1997'de kurulan Sağlık Müzesi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 30 eserin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.



