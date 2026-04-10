Edirne'de Polis Haftası kapsamında bilgilendirme stantları kuruldu

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde bilgilendirme stantları kuruldu.



Edirne Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik, siber suçlarla mücadele, asayiş ve trafik tescil ve denetleme şube müdürlükleri personelinin yer aldığı stantlarda vatandaşlara faaliyetler hakkında bilgi verildi.



Etkinlik kapsamında ayrıca suçla mücadele yöntemleri, güvenli internet kullanımı ve trafik kuralları konularında da bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.



Stantları ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Türk Polis Teşkilatının çalışmalarını vatandaşlara anlatmayı amaçladıklarını belirtti.



Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Ayhan, "Yaptığımız çalışmalar ve uygulamalar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla stantlar oluşturduk. Ayrıca geçmişte kullanılan polis ekipmanları, üniformalar ve materyaller de sergilenerek geçmişin hatırlatılması hedeflendi." dedi.



Polis Haftası'nı kutlayan Ayhan, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

