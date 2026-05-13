Edirne'de üreticilere ipek böceği larvaları teslim edildi
Edirne'de İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında üreticilere ipek böceği larvaları teslim edildi.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında merkeze bağlı Tayakadın, Meriç'in Alibey, Uzunköprü'nün Balabankoru ve Kadı köyleri ile Kırcasalih Beldesi’nde üreticilere ipek böceği larvaları teslim edilerek ilk beslemeler gerçekleştirildi ve üretim süreci başladı.
Kırsal kalkınmaya katkı sağlaması hedeflenen proje ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mirasın yeniden canlandırılması da hedefleniyor.
