Türk Kızılay Edirne Şubesi, toplum sağlığını koruma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında "Sağlıklı Yaşam" konulu eğitim gerçekleştirdi.





Şubede düzenlenen eğitimde, sağlık gönüllüsü Serpil Evrensel, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken temel sağlık prensiplerini anlattı.





Daha zinde bir yaşam için önerilerin paylaşıldığı program, yoğun katılımla tamamlandı.





- Oryantiringde ödüller sahiplerini buldu





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring müsabakalarının ödül töreni, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.





Törende dereceye giren sporculara ödülleri İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.





Kız takımlar kategorisinde Plevne İlkokulu birinci, 75. Yıl İlkokulu ikinci, 50. Yıl İlkokulu üçüncü, Yüksel Yeşil İlkokulu dördüncü oldu.





Erkek takımlarda Plevne İlkokulu birinci, Kurtuluş İlkokulu ikinci sırada yer aldı. Ferdi kızlarda Duru Yağgı birinci, Zeynep Adatepe ikinci, Elif Pelin Yılmaz üçüncü, Zeynep Şahin dördüncü, Berra Zengin beşinci oldu.





Ferdi erkeklerde ise Mahmut Çınar Girgin birinci, Nuri Yağız Onukar ikinci, Ahmet Özkan üçüncü, Rüzgar Dertli dördüncü, Serhat Zımba beşinci sırada yer aldı.





- Kick boks aday hakem kursu açılacak





Türkiye Kick Boks Federasyonu ile koordineli olarak Edirne'de "Kick Boks Aday Hakem Yetiştirme Kursu" düzenlenecek.





Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kurs, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.





Adayların başvurularını müdürlüğe yapmaları gerekiyor.



- Toprak Topatan'dan üç branşta birincilik





Edirne Spor Eğitim Merkezi sporcusu Toprak Topatan, Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Millî Takım Seçmesi'nde üç branşta birincilik elde etti.





Topatan, 400 metre serbest, 800 metre serbest ve 1500 metre serbest yarışlarında Yıldızlar kategorisinde birinci oldu.





Milli takım forması giyecek Elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna girmeye hak kazanan genç sporcu, 17-19 Temmuz tarihlerinde Slovenya’da düzenlenecek Central European Countries Meet yarışlarında Yıldızlar Milli Takımı formasını giyecek.



- "Atatürk Konuşmaları" serisinin beşinci programı yapıldı





Trakya Üniversitesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş süreci ve milli egemenlik kavramının ele alındığı konferans düzenlendi.





Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen "Atatürk Konuşmaları" serisinin beşinci programı, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.





Programın açılışında konuşan Doç. Dr. Tarık Sarıoğlu, 23 Nisan 1920’de zor şartlar altında açılan Meclis’in, milletin azim ve kararlılığının en somut göstergesi olduğunu ifade etti.





Konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay ise TBMM’nin açılışını "imkansızı mümkün kılmak" olarak nitelendirdi.





Atalay, bu sürecin tebaa anlayışından millet bilincine geçişin en belirgin ifadesi olduğunu belirterek, Milli Mücadele döneminde yayımlanan Minber gazetesi üzerinden bağımsızlık düşüncesinin entelektüel temellerine dikkati çekti.





Etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



