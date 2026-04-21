Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Türk Kızılay Edirne Şubesi, toplum sağlığını koruma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında "Sağlıklı Yaşam" konulu eğitim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şubede düzenlenen eğitimde, sağlık gönüllüsü Serpil Evrensel, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken temel sağlık prensiplerini anlattı.


        Daha zinde bir yaşam için önerilerin paylaşıldığı program, yoğun katılımla tamamlandı.


        - Oryantiringde ödüller sahiplerini buldu


        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring müsabakalarının ödül töreni, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.


        Törende dereceye giren sporculara ödülleri İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.


        Kız takımlar kategorisinde Plevne İlkokulu birinci, 75. Yıl İlkokulu ikinci, 50. Yıl İlkokulu üçüncü, Yüksel Yeşil İlkokulu dördüncü oldu.


        Erkek takımlarda Plevne İlkokulu birinci, Kurtuluş İlkokulu ikinci sırada yer aldı. Ferdi kızlarda Duru Yağgı birinci, Zeynep Adatepe ikinci, Elif Pelin Yılmaz üçüncü, Zeynep Şahin dördüncü, Berra Zengin beşinci oldu.


        Ferdi erkeklerde ise Mahmut Çınar Girgin birinci, Nuri Yağız Onukar ikinci, Ahmet Özkan üçüncü, Rüzgar Dertli dördüncü, Serhat Zımba beşinci sırada yer aldı.


        - Kick boks aday hakem kursu açılacak


        Türkiye Kick Boks Federasyonu ile koordineli olarak Edirne'de "Kick Boks Aday Hakem Yetiştirme Kursu" düzenlenecek.


        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kurs, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


        Adayların başvurularını müdürlüğe yapmaları gerekiyor.

        - Toprak Topatan'dan üç branşta birincilik


        Edirne Spor Eğitim Merkezi sporcusu Toprak Topatan, Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Millî Takım Seçmesi'nde üç branşta birincilik elde etti.


        Topatan, 400 metre serbest, 800 metre serbest ve 1500 metre serbest yarışlarında Yıldızlar kategorisinde birinci oldu.


        Milli takım forması giyecek Elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna girmeye hak kazanan genç sporcu, 17-19 Temmuz tarihlerinde Slovenya’da düzenlenecek Central European Countries Meet yarışlarında Yıldızlar Milli Takımı formasını giyecek.

        - "Atatürk Konuşmaları" serisinin beşinci programı yapıldı


        Trakya Üniversitesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş süreci ve milli egemenlik kavramının ele alındığı konferans düzenlendi.


        Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen "Atatürk Konuşmaları" serisinin beşinci programı, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.


        Programın açılışında konuşan Doç. Dr. Tarık Sarıoğlu, 23 Nisan 1920’de zor şartlar altında açılan Meclis’in, milletin azim ve kararlılığının en somut göstergesi olduğunu ifade etti.


        Konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay ise TBMM’nin açılışını "imkansızı mümkün kılmak" olarak nitelendirdi.


        Atalay, bu sürecin tebaa anlayışından millet bilincine geçişin en belirgin ifadesi olduğunu belirterek, Milli Mücadele döneminde yayımlanan Minber gazetesi üzerinden bağımsızlık düşüncesinin entelektüel temellerine dikkati çekti.


        Etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
