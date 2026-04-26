        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri EDAK ekibi, orman yangınları gönüllü eğitimini tamamladı

        Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) üyeleri, Orman Yangınları Gönüllü Eğitimi'ni tamamladı.

        Giriş: 26.04.2026 - 14:07
        EDAK'tan yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü denetmen ve eğitmenleri tarafından verilen teorik bilgilerin sahada uygulamalı olarak pekiştirildiği eğitim programına katıldı.

        Gerçekleştirilen eğitimle EDAK ekipleri, orman yangınlarına hızlı, etkili ve koordineli müdahale edebilme yetkinliğini güçlendirdi. Eğitimin ardından alınan akreditasyon ile derneğin bölgesel ve ulusal düzeyde görev alma kapasitesi artırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen EDAK Başkanı Şafak Çekver, derneğin gönüllülük esasıyla hareket eden eğitimli kadrosuyla her türlü afette görev almaya hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

