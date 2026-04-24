        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu ilçesinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Umut Kervanı Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Giriş: 24.04.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Çıtak ile Umut Kervanı Vakfı adına Erdal Elibüyük'ün imza altına aldığı protokol kapsamında, Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu'nun fiziki koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.


        Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin daha modern, güvenli ve donanımlı bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor.


        İmza törenine, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Alper İnal, Edirne Umut Kervanı Başkanı Osman Kinay ile vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.


        Törende konuşan Elibüyük, okulda bazı teknik eksikliklerin bulunduğunu belirterek, "Vakıf olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda protokolümüzü imzaladık. En kısa sürede okulumuzun eksiklerini tamamlayarak öğrencilerimize daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyoruz." dedi.


        Elibüyük, son haftalarda okullarda yaşanan üzücü olayları hatırlatarak, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.


        Umut Kervanı Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışında yardım faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Elibüyük, eğitim projelerine özel önem verdiklerini belirterek, "Bu proje bizim için büyük önem taşıyor. Bundan sonra da benzer projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizden aldığımız emaneti yine milletimiz için değerlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.


        - Trakya Üniversitesi 23 Nisan Balkan Çocuk Şenliği'nde tanıtıldı


        Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği tarafından Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Balkan Çocuk Şenliği kapsamında açtığı stantla etkinlikte yer aldı.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik alanını ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, üniversitenin standını da gezdi.


        Stantta Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin keman ve üflemeli çalgılar eşliğinde sunduğu dinleti ilgi gördü.


        Vali Sezer, performansın ardından öğrencilerle sohbet etti.


        Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Yıldıray Ercan ile konservatuvar yetkilileri, gün boyunca öğrencilere ortaokul, lise ve üniversite eğitimi hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

