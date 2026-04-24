Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        –Trakya Üniversitesi 20. Yıl Yüzme Havuzu, yürütülen bakım ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, su sistemiyle ilgili yaşanan problemler nedeniyle oluşabilecek olumsuz sağlık koşullarının önüne geçilmesi amacıyla havuz, geçen yıl aralık ayında geçici süreyle kullanıma kapatılarak tadilata alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın, tadilat sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Taşkın, yenileme çalışmalarıyla tesisin daha modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturulacağını ifade ederek, "Yenilenen yüzüyle 20. Yıl Yüzme Havuzu'nun, çalışmaların tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde yeniden kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

        - Şenlikleri kapsamında toplantı gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesince 38'incisi düzenlenecek Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında hazırlık süreçlerinin planlanmasına yönelik organizasyon komisyonu toplantısı yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şenliklerin kurumsal kimliğe uygun, güvenli ve koordinasyon içinde gerçekleştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıda süreçlere ilişkin bilgilendirmeler yapılırken, "öğrenci odaklı şenlik" vizyonu doğrultusunda öğrenci topluluk başkanlarının görüş ve önerileri de ele alındı.

        Şenlik takviminin netleştirilmesi, konser programlarının planlanması, stant alanlarının düzenlenmesi ve spor turnuvalarının organizasyonu gibi başlıkların görüşüldüğü toplantıda, dış paydaşlarla yürütülecek iş birlikleri kapsamında iletişim süreçleri de değerlendirildi.

        Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, akademik ve idari birim temsilcileri ile öğrenci temsilcileri katıldı.

        - Trakya Üniversitesi ile KOSGEB arasında girişimcilik iş birliği görüşüldü

        Trakya Üniversitesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında girişimcilik derslerine yönelik iş birliği ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda girişimcilik ders içeriklerinin geliştirilmesi ve uygulamaya dönük eğitim yaklaşımlarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

        Görüşmede, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacak iş birliği imkanları değerlendirildi.

        Toplantıya, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Elif Gilanlı, Yenilikçilik ve Girişimcilik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya ile Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Derya Dinçer Gültekin katıldı.

        - DSİ Spor Kulübü sporcularının başarısı

        Edirne DSİ Spor Kulübü sporcuları Toprak Topatan ve Derin Güleryüz, katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri derecelerle önemli başarılar elde etti.

        DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Topatan, Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde 400, 800 ve 1500 metre serbest yarışlarında yıldızlar kategorisinde birinci oldu.

        Bu derecelerle Topatan, 17-19 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek Central European Countries Meet'te Yıldızlar Milli Takımı kadrosuna seçilme hakkı kazandı.

        Derin Güleryüz ise 50 metre ve 100 metre sırtüstü ile 50 metre ve 100 metre serbest branşlarında milli takım barajlarını geçerek Milli Takım Seçme Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.

        Sporcuları makamında kabul eden DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, altyapıdan yetişen sporcuların elde ettiği başarıların kulübün spor altyapısının gücünü ortaya koyduğu belirtilerek, sporcular ile antrenör Kardelen Üyümez tebrik edildi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

