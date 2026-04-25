        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

        Giriş: 25.04.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

        Süloğlu İlkokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen programda öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Tutar, gençlerin geleceğe yönelik hedef belirlemesinin önemine dikkat çekti.


        Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Tutar, kariyer planlaması ve başarıya ulaşma sürecinde izlenmesi gereken adımlar hakkında bilgi verdi.

        Tutar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, disiplinli çalışmanın ve kendini geliştirmenin önemine değinerek, "Hedeflerinizi erken belirleyin ve bu doğrultuda kararlı adımlarla ilerleyin" ifadelerini kullandı.

        Öğrenciler tarafından takip edilen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

        -CHP heyetinden Keşan Belediyesine ziyaret

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, İlçe Başkanı Anıl Çakır ve beraberindeki parti yöneticileri Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyede gerçekleşen ziyarette, yerel çalışmalar ve gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilirken, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

        Ziyarette konuşan belediye yetkilileri, nazik ziyaretlerinden dolayı Balkanlı, Çakır ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

        -Yazar Sunay Akın, Uzunköprü’de okurlarıyla buluştu

        Uzunköprü Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, yazar ve anlatıcı Sunay Akın Uzunköprü'de okurlarıyla bir araya geldi.

        Uzunköprü Atatürk Kültür Merkezinde yapılan söyleşi programında Akın, katılımcılara tarih, kültür ve edebiyat üzerine çeşitli anekdotlar aktardı.


        Programda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hatıralar ve tarihsel olaylardan ilham veren kesitler de paylaşıldı.

        Belediye yetkilileri, etkinliğe katkılarından dolayı Akın’a teşekkür ederek, programa katılan vatandaşlara da ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

