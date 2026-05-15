Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Makedon Kulesi haziranda kapılarını açıyor

        Makedon Kulesi haziranda kapılarını açıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Makedon Kulesi'nin (Makedonya Saat Kulesi) gelecek ay açılmasının planlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 09:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Makedon Kulesi haziranda kapılarını açıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Makedon Kulesi’nin (Makedonya Saat Kulesi) gelecek ay açılmasının planlandığını belirtti.

        Sezer, yapıyı gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı, kulenin terasına çıkarak kenti panoramik olarak seyretti.

        Vali Sezer, gazetecilere Makedon Kulesi'nin Edirne'nin simge ve önemli yapılarından biri olduğunu söyledi.

        Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini yansıtan ve hepsinden izler taşıyan yapının Edirne'ye ve ülkeye kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Sezer, "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarda artık sona geldik. Son bir ay içerisinde toparlanacak ve inşallah önümüzdeki ay ziyaretçilere açmayı düşünüyoruz." dedi.

        Panoramik bir görüntü sunan ve dört kattan oluşan kulede, her döneme ait kitabelerin yer aldığını vurgulayan Sezer, kulenin, ziyaretçilerine seyir zevki sunacağını kaydetti.

        Kulenin, Edirne'nin tanıtımı açısından son derece önemli olacağını ifade eden Sezer, "Buzhane olarak kullanılan alan bir taraftan şapel, bir taraftan seramik atölyeleriyle beraber bir açık hava müzesi de Edirne'mize kazandırılmış oldu. Tarihi yapıların ihya edilmesi her zaman güzel ama yıllardır bu şekilde atıl kalan ve kendi hüviyetine kavuşmayı bekleyen böyle bir tarihi yapının ziyaretçilere açılması çok önemli ve çok kıymetli." diye konuştu.

        - Makedon Kulesi

        Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yıllarında yaptırılan ve eski Edirne’yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek yapı olan Makedon Kulesi, kentin önemli tarihi simgelerinden biri olarak biliniyor.

        Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa tarafından 1867 yılında kulenin üzerine ahşap katlar eklenip saat yerleştirilmesinin ardından yapı, uzun yıllar "saat kulesi" olarak anıldı.

        Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü. Deprem sonrası kule üzerine eklenen katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda dinamitle yıktırıldı.

        Kule, 1990'lı yıllarda yeniden restore edilirken Edirne Müzesi tarafından 2002-2003 yıllarında çevresinde arkeolojik kazılar gerçekleştirildi.

        Son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Makedon Kulesi'nin, Edirne’nin tarihsel mirasını yansıtan önemli bir ziyaret noktası olarak yeniden kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Engelliler Haftası'nda dayanışma buluşması
        Edirne'de Engelliler Haftası'nda dayanışma buluşması
        Çaldığı motosikleti saklayan şüpheli, kamera kayıtlarından yakalandı
        Çaldığı motosikleti saklayan şüpheli, kamera kayıtlarından yakalandı