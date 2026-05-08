Trakya Üniversitesinde konser etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca mini konser etkinliği düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Trakya Üniversitesi Müzik Topluluğu üyeleri, Bolca Ana Yemekhanesi önünde sahne aldı.



Öğrencilerin ilgi gösterdiği konserde topluluk üyeleri çeşitli eserler seslendirdi.



Ders yoğunluğuna kısa süreli mola verme fırsatı bulan öğrenciler, müzik eşliğinde dinlenme ve sosyalleşme imkanı buldu.





Mini konser etkinliklerinin her salı ve perşembe günü devam edeceği bildirildi.





Konserlerin salı günleri Yaşam Merkezi’nde, perşembe günleri ise Bolca Ana Yemekhanesi önünde gerçekleştirileceği belirtildi.

