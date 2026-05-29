Uzunköprü Kaymakamı Köken'den bayram ziyareti
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Giriş: 29.05.2026 - 10:09
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köken ve eşi Gülbahar Köken, merkezden hizmet alan yaşlıları ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.
Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök ve İlçe Jandarma Komutanı Levent Duran da yer aldı.
