Ağın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.





Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstüne İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz'in çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Spor Salonunda devam eden programa, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak ve kurum amirleri katıldı.



Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



