        Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 5 kategoride Türkiye rekoru kırıldı

        Elazığ'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde farklı kategorilerde 5 Türkiye rekoru kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 5 kategoride Türkiye rekoru kırıldı

        Elazığ'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde farklı kategorilerde 5 Türkiye rekoru kırıldı.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 17 spor kulübünden 138 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, 4'ü takım, biri bireysel 5 Türkiye rakoru kırıldı.

        Büyük erkekler çift palet 4x100 metre bayrak yarışında Bahçelievler Belediyespor Kulübünden Ege Şükür, Akif Emre Ulaş, Arda Karacabey ve Seydi Kazımoğlu, 3.04.28'lik dereceleriyle Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

        Büyük erkekler su üstü 4x50 metre bayrak yarışında da Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Derin Atman, Ali Aras Ödüm, Ege Kerem Yamanoğlu ve Yekta Çelik Saltık, 1.07.16'lık dereceleriyle rekor kırma başarısı gösterdi.

        Büyük erkekler karışık 4x100 metre bayrak yarışında Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Kaan Hüseyin Şen, Berk Yavuzaslan, Derin Atman ve Yekta Çelik Saltık 2.47.96'lık dereceleriyle rekor kırdı.

        Büyük kadınlar karışık 4x100 metre bayrak yarışında Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübünden Zeynep Azra Kanat, Ilgın Atasoy, Hayat Çalışkan ile Ece Ayça Karabulut 3.13.02'lik dereceleriyle yeni rekorun sahibi oldu.

        Kadınlar 200 metre tüplü kategorisinde ise Adasu Ramazanoğlu, 1.32.99'luk derecesiyle rekor kırma başarısı gösterdi.


        TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, AA muhabirine, müsabakaların yüksek başarıyla tamamlandığını söyledi.

        Şampiyonada 5 ayrı kategoride Türkiye rekorları kırıldığını kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

        "Türkiye şampiyonalarında nadir görülen şekilde rekorlar peş peşe geldi. Milli takım barajları da üst seviyelerde geçildi. Bu durum, paletli yüzme branşında önemli bir gelişim gösterdiğimizin işaretidir. Derece elde eden ve rekor kıran sporcularımızın milli takım seçmeleri sonucunda uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyoruz. Sporcularımıza, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri

