Elazığ'da "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında, toplamda 141 operasyon gerçekleştirilmiş, 198 kişi gözaltına alınmış, 104 kişi tutuklanmıştır." dedi.



Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, kolluk kuvvetlerinin vatandaşların huzur ve güven için 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını, bu kapsamda ilde 5 bin 353 personelin büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



2026 yılının ilk 4 ayına ilişkin verileri paylaşan Hatipoğlu, asayiş suçlarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlardan 599'unun yakalandığını kaydetti.



Hatipoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre hırsızlık, gasp, yağma, dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suç olaylarında önemli azalma olduğunu ifade ederek, operasyonlar kapsamında 288 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 371 kişi hakkında da işlem yapıldığını bildirdi.



Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 33 operasyonda, 1 suç örgütünün çökertildiğini, 59 kişinin gözaltına alındığını ve 17’sinin tutuklandığını belirten Hatipoğlu, şunları söyledi:



"Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, toplam 34 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 16 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır. Uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında, toplam 141 operasyon gerçekleştirilmiş, 198 kişi gözaltına alınmış, 104 kişi tutuklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında operasyon sayısında yüzde 70, tutuklama sayısında yüzde 32 artış sağlanmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 60 kilogram uyuşturucu ve 16 bin 465 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."



Hatipoğlu, düzensiz göçle mücadeleye yönelik 13 operasyonda 23 organizatör ile 246 düzensiz göçmenin tespit edildiğini açıkladı.



Trafik denetimi yapılan 296 bin 300 araçtan 52 bin 13'üne işlem yapıldığını ve 14 bin 103 kişiye trafik bilinci oluşturmak amacıyla eğitim verildiğini dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:



"2026 yılında Ticaret İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 175 market, 65 kafe-restoran ve 14'i diğer sektörlere ait olmak üzere toplam 254 iş yeri denetlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 24 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve bu ürünler için toplam 95 bin 352 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplam 3 bin 509 denetimde 22 milyon 165 bin 50 lira idari para cezası uygulanmıştır."



- Kurban Bayramı tedbirleri



Hatipoğlu, Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirlere ilişkin bayramda 1170 personelin görev yapacağını bildirdi.



Şehirlerarası yollar, şehir merkezi, alışveriş alanları, kurban satış ve kesim yerleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim ve kontrollerin artırıldığını söyleyen Hatipoğlu, şöyle dedi:



"Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler bayram süresince aralıksız sürdürülecektir. Aziz vatandaşlarımızın da trafik kurallarına riayet etmeleri, kurban kesim işlemlerini belirlenen alanlarda gerçekleştirmeleri, çevre temizliği ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri ve herhangi bir olumsuzluk durumunda ilgili kurumlarımıza ivedilikle bilgi vermeleri büyük önem arz etmektedir. Öte yandan, Kurban Bayramı öncesinde, süresince ve sonrasında salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından da gerekli tedbirler alınmıştır."



Hatipoğlu, kentte son günlerde görülen bulantı, ishal ve kusma şikayetlerine ilişkin ise il genelinde içme suyu şebekelerine yönelik gerekli denetimlerin titizlikle gerçekleştirildiğini, insan sağlığını tehdit edecek olumsuz bir durumun saptanmadığını vurguladı.



Yoğun yağışlardan kaynaklı bölgesel bazlı sıkıntılar yaşanmış olabileceğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemi itibarıyla vakalarda biraz artış söz konusuydu ancak Halk Sağlığı Müdürümüzden aldığımız son bilgilerde, vaka sayılarının yavaş yavaş azaldığı ve mevsim normallerinin altına doğru inmeye başladığı şeklindedir. İçme sularımızda ifade ettiğim gibi şu an itibarıyla bir sorun gözükmemektedir, bu süreci de yakından takip ediyoruz."



Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan da katıldı.

