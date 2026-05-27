Elazığ'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. E.Y'nin kullandığı 23 AFU 159 plakalı SUV tipi araç, Kekliktepe kavşağında S.U. yönetimindeki 23 BP 148 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

