Karakoçan'da bilgi yarışması düzenlendi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, ilk ve orta okulları arasında bilgi yarışma yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Karakoçan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 8 ortaokul ile 7 ilkokul katıldı.
Yarışmada ortaokul kategorisinde Zeynep Azra Taşveren, Muhammed Şükrü İpek ve Enes Dayan ekibiyle Cengiz Topel Ortaokulu birinci oldu, ilkokullar kategorisinde de Hasan Çınar Ekmekyapar, Çağatay Şahin Uçar ve Muhammed Baraçkılıç ekibiyle Cengiz Topel İlkokulu birinciliği elde etti.
