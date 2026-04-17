Yağışlarla dolan Göyne Barajı modern sulama sistemleriyle sezonda hizmet verecek

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da tarım arazilerinin sulanması ile kafes balıkçılığı için kullanılan ve tam doluluğa ulaşan Göyne Barajı'ndan, modern sulama yöntemleriyle tarım sezonunun tamamına yakın bölümünde su temin edilmesi hedefleniyor.



Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait baraj, tasarruf tedbirleri ve etkili yağışların yardımıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak tahliye işlemine başladı.



​Kentte yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasına olanak sağlayan ve kafes balıkçılığı için de kullanılan barajda, modern sistemlere geçişle birlikte su kaynakları daha verimli yönetiliyor.



Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların katkısıyla doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan baraj ve göletlerde, yaz sezonu öncesi hazırlıklar hız kazandı.



İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sulamada kullanılan 750 kilometrelik kanal ağında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, kontrollü su salımı da gerçekleştiriyor.



Modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte su tüketiminde önemli oranda tasarruf sağlanırken, aynı suyla daha uzun süre sulama yapılabilmesi üretimde artışı da beraberinde getiriyor.



İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Abdurrahim Duman, AA muhabirine, 750 kilometrelik sulama kanalında bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Modern sulama sistemlerine geçişle birlikte su kaynaklarında ciddi tasarruf sağlandığını ifade eden Duman, bu durumun üretim miktarına da olumlu yansıdığını belirterek, "Bu alanda, 50 bin dekar alanın sulamasını inşallah sezon içerisinde gerçekleştireceğiz. Son iki yıldır bu mevsimde barajdaki su tahliye ediliyor. Yağmurların ve kar yağışının da etkisiyle barajlarımız yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." diye konuştu.



- Modern sulama tasarrufu ve üretimi artırıyor



Küresel ısınmaya bağlı olarak yaz aylarında su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Duman, modern sulama sistemlerinin bu riskleri azaltmada kritik rol oynadığını vurguladı.



Yağışların baraj doluluğunu artırdığını ancak asıl önemli olanın suyu doğru kullanmak olduğunu belirten Duman, "Kuraklığın etkisiyle barajımızdaki su seviyesinde haziran ve temmuz aylarında önemli bir düşüş yaşamaktayız. Ancak modern sulama sistemleriyle yağmurlama ve damlama sulama sistemleriyle daha etkin bir şekilde verim elde edebilmekte. Çiftçimiz bu sistemle birlikte yüzde 50 verimli şekilde sulamasını yapıyor ve yine yüzde 50 fazla verim elde ediyor. Son yıllarda modern sulama sistemlerinin yaygınlaşması barajlardaki su oranının ciddi miktarda hızlı erimesini engelliyor." ifadelerini kullandı.



- "Barajın ömrü uzuyor, sulama süresi artıyor"



Salma yöntemle arazi sulamasında çok fazla su tüketildiğine işaret eden Duman, "Modern sulama sistemlerinde ise aynı alan çok daha az suyla sulanabiliyor. Bu da barajdaki suyun daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor. Normal şartlarda yaklaşık 75 gün yeterli olan su, tasarruflu kullanım sayesinde 120 güne kadar yayılabiliyor." dedi.



Sulama sezonunun tamamına yakın bölümünde barajdan su temin edilebildiğini belirten Duman, üreticilerin hem verim hem de maliyet açısından avantaj sağladığını söyledi.



Su kaynaklarının korunmasına ilişkin Duman, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi su artık stratejik bir kaynak. Bu nedenle yer üstü ve yer altı su kaynaklarımızı daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak hem çiftçimizin gelirini artırabilir hem de suyumuzu gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarabiliriz. Modern sulama sistemleriyle sağlanan tasarruf sadece üretimi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da hayati rol oynuyor. Bu dönüşümün tüm üreticiler tarafından benimsenmesi gerekiyor."

