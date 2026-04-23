        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Erzincan ve Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Erzurum'da 23 Nisan kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.


        Çelenk sunumunun ardından Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

        Ekici, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara emanet edilmiş müstesna bir gün olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anan Ekici, "Onların hatırasını yaşatmanın en güzel yolu, birbirimize daha sıkı kenetlenmek, okulumuza ve geleceğimize daha güçlü sarılmaktır." dedi.

        Program, müzik dinletisi, şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırladığı video gösterimleri ve "Saygının Işığı" adlı dans gösterileriyle devam etti.

        Dans gösteriminin sonunda öğrenciler, "Urfa ve Maraş'ın yarım kalan gülüşlerini unutmayacağız" yazılı pankart açtı.

        Programa Vali Aydın Baruş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, öğretmenler, çocuklar ve veliler katıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da valilik önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Törene, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, il müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Program, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

        - Erzincan

        Erzincan'da belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ardından Vali Hamza Aydoğdu, koltuğunu Yavuz Selim İlkokulu öğrencisi Mihriay Keskin'e devretti.

        Vali Aydoğdu, ülkenin aydınlık yarınları olan tüm çocukların bayramını kutlayarak, 23 Nisan'ın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diledi.

        Programın ardından Ordu Caddesi'nden Dörtyol Meydanı'na bayrak yürüyüşü düzenlendi.

        Yürüyüşe, Vali Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi partilerin il başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

        - Kars

        Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda devam etti.

        Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, sinevizyon gösterimi yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçtiklerini belirterek, "23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda milli iradenin tecelli ettiği, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilerek, onlara duyulan güvenin ve inancın en güçlü ifadesi olmuştur." diye konuştu.

        - Iğdır

        Iğdır Millet Kütüphanesi önünde düzenlenen törende, Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası öğrenciler şiirler okudu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Kentteki bazı anaokulu ve ilkokul öğrencilerince çeşitli gösterilerin de yapıldığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Tunceli

        Tunceli’de de Yeraltı Çarşısı Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Hüseyin Güntaş Konferans Salonu’nda devam eden kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okuyup gösteriler sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Çemişgezek ilçesinde de 23 Nisan etkinliklerle kutlandı.

        - Ağrı

        Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler buradaki törenin ardından Kültür ve Kongre Merkezi'ne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

        Burada devam eden programda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmenler için dua edildi.

        Çocukların gösteriler yaptığı program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Programa, Vali Önder Bozkurt, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

