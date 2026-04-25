        Erzurum'da "Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi

        Erzurum'da "Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi

        Erzurum'da "Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Şöleni" programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 25.04.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Erzurum'da "Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi

        Erzurum'da "Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Şöleni" programı gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum'da Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Şöleni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda Erzurum, Kars, Van, İzmir, Elazığ, Gaziantep ve Artvin illerinin zengin kültürel mirasını yansıtan halk oyunları sahnelendi.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz bütün renkleriyle büyük bir ülkeyiz, büyük Türkiye'yiz. Hepimiz kardeşiz bu birlik ve beraberliğin ruhunu da bu topraklar için döktüğümüz kandan alıyoruz. Bu ülkenin bayrağı hepimizin kanıyla renklenmiş, rengini ona vermiş ve biz Türkiyeli olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz, bu gururu da her zaman yaşıyoruz." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise gençleri, kültürle buluşturan birlik ve beraberliği pekiştiren çalışmaları aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirerek, "Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Şöleni' adını verdiğimiz bu özel gecede sergilenecek her bir oyun, yankılanacak her bir ezgi ve göz alıcı her bir kostüm, binlerce yıllık kültürel birikimimizin, kardeşliğimizin ve ortak değerlerimizin yansıması olacaktır. Bu zengin çeşitlilik aslında bizi biz yapan en kıymetli hazinemizdir." diye konuştu.

        Programa, Erzurum 9'ncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muhammed Gökberk Kocaaliler, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

