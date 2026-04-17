        Erzurum'da gönüllüler ve eğitmenler, gençlik merkezinde ağırladıkları "melekleri" yaşama bağlıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 6 yıl önce hayata geçirilen "Meleklerle Bir Gün" projesiyle gönüllüler ve eğitmenler, gençlik merkezine gelen engelli öğrencilerin yaşama daha sıkı tutunması için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Yakutiye Gençlik Merkezi'nde başlatılan "Meleklerle Bir Gün" projesi 6 yıldır devam ediyor.

        Her hafta salı günü Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulundan 25-30 kişilik öğrenci grubu, kurum aracıyla sabah saatlerinde merkeze getiriliyor. Yaklaşık 2,5 saat kaldıkları merkezde, gönüllüler ve eğitmenler, öğrencilerle çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor.

        Öğrenciler, sinema, müzik, resim, zeka oyunları ve spor faaliyetleri ile hem el becerilerini geliştiriyor hem de fiziksel aktivitelere katılıyor.

        Müzik eşliğinde spor yaparak programlarını sonlandıran öğrencilere, öğretmenleri de refakat ediyor.

        - Engelli kardeşinden esinlenerek projeyi başlattı

        Projenin koordinatörü Fırat Altunok, AA muhabirine, kendisinin de engelli bir kardeşi olduğunu, ondan esinlenerek böyle bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        Projenin aksatılmadan devam ettiğini aktaran Altunok, engellilerin öğrenim gördüğü okul ile işbirliğinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

        - "En çok spor yapmayı seviyorlar"

        Altunok, "Kurumumuzun aracı çocukları alıp buraya getiriyor. Burada onlara sanatsal, kültürel ve sportif faaliyet yapıyoruz. Bazı günler sinema izletiyoruz. Akıl ve zeka oyunları oynatıyoruz, piyano çaldırıyoruz, resim yaptırıyoruz. En çok spor yapmayı seviyorlar. Spor salonumuzda ısınma hareketlerinden sonra kurduğumuz parkurlarda eğleniyorlar." dedi.

        Çalışmalardan, engelliler, öğretmenler ve ailelerin çok mutlu olduklarını vurgulayan Altunok, çocukların merkeze gelmeyi iple çektiklerini kaydetti.

        Gençlik merkezlerinin çok amaçlı olarak kurulduğunu dile getiren Altunok, bu tür faaliyetler için merkezlerin kullanılmasından dolayı çok memnun olduklarını bildirdi.

        Altunok, şunları kaydetti:

        "Projeyi gönüllülerimizle yürütüyoruz. Gönüllülerimizin çoğu üniversite öğrencisi olduğu için uygunluk durumlarına göre burada projemize katılarak destek veriyorlar. Benim kardeşim de buraya gelen öğrencilerin okulundan mezun oldu. O da bu projeyle buraya geliyordu. Onda da aynı mutluluğu görüyordum. Okulu bitirmiş olmasına rağmen hala gelmek istiyor. Engellilerin ihtiyaçları daha farklı oluyor. Zaten merhametli, sevgi dolu bir milletiz. Elimizden geldiğince bu tür imkanları da sunarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz."

        - "Biz de onların yanında çok mutlu oluyoruz"

        İlknur Kırmızıgöz ise uzun yıllardır gençlik merkezlerinde gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Çocuklarımızla oyunlar oynadık. Çok mutlu oldular. Biz de onların yanında çok mutlu oluyoruz. Tüm genç kardeşlerimize burada gönüllülük faaliyetlerine katılmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Proje kapsamında etkinliklere katılan çocuklar ise eğlenceli zamanlar geçirerek çok mutlu olduklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
