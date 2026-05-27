Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Giriş: 27.05.2026 - 19:07
Toparlak Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri
