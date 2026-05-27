Erzurum'da kurban keserken kalp krizi geçiren kişi öldü

Erzurum merkez Palandöken ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kurban kesen E.H. (65) aniden fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.H'yi Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı. Kalp rahatsızlığı bulunan E.H, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.