        Erzurum Haberleri Erzurum'da mayıs ortasında yağan kar vatandaşları şaşırttı

        Erzurum'da mayıs ortasında yağan kar vatandaşları şaşırttı

        Erzurum'da mayıs ayının ortasında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri yeniden beyaza bürürken vatandaşları şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi ve çevresi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar manzarasını görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, mayıs ayında yağan karın keyfini çıkardı. Kimi vatandaşlar manzarayı izleyip fotoğraf çekerken, bazı aileler ise çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        - "Kar görmek beni şaşırttı, harika oldu"

        Gaziantep'ten gelen Mehmet Arı, AA muhabirine, kar yağışı sonrası ailesiyle Palandöken Kayak Merkezi'ne çıktıklarını belirterek, "Bugün 16 Mayıs, her taraf kar, hava da o kadar serin. Mayıs ayının ortasında kar görmek beni şaşırttı, harika oldu. Çocuklarla beraber burada kar yağışında fotoğraf çektiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

