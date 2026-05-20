Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olaylar azaldı

        Erzurum'da "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olaylar azaldı

        Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eğitim-öğretim yılının başlangıcında hayata geçirilen tedbirler ve "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olay sayısında düşüş olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olaylar azaldı

        Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eğitim-öğretim yılının başlangıcında hayata geçirilen tedbirler ve "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olay sayısında düşüş olduğunu söyledi.

        Karaburun, motorize ve okullarda görevlendirdiği ekipleriyle Palandöken ilçesindeki okullar bölgesinde yer alan park ve bahçelerde alınan güvenlik önlemlerini denetledi.

        Karşılaştığı öğrencilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Karaburun, isteyen öğrencileri de polis motosikletine bindirdi.

        Bazı öğrenciler de Karaburun'a topladığı çiçekleri hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, incelemelerinin ardından gazetecilere, ekibiyle kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sürekli sahada olduklarını söyledi.

        Okullarda eğitim yılının başlangıcında çeşitli tedbirler alındığını ve tümüne polis görevlendirildiğini belirten Karaburun, "İhtiyaçtan kaynaklı bu görevlilerimizin sayısını artırdık, parklarda ve okul çevrelerinde de aynı kontrolleri sürdürüyoruz." dedi.

        Karaburun, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın güvenlikle ilgili sorularını yanıtlıyoruz ve onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Çocuk, öğretmen ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler oluyor. Bu konuda kararlıyız, okul çevrelerinde ve çocukların olduğu yerlerde olacağız ve çocuklarımızın muhatap olmaması gereken kişilerle muhatap olmasını engelleyeceğiz. Bu konudaki tedbirlerimiz devam edecek, Erzurum'un tamamında sahada olacağız. Erzurum polisi vatandaşlarımızın hizmetinde. İstatistiki oranlarda ciddi düşüşler var, mutluluk verici bir şey. Aldığımız tedbirler sayesinde çocuklarımızın karıştığı olaylarda ciddi düşüşler var."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"

        Benzer Haberler

        EGC'den DHA'ya 2 ödül
        EGC'den DHA'ya 2 ödül
        "Büyük Romulus"dan sezona alkışlarla veda
        "Büyük Romulus"dan sezona alkışlarla veda
        Cami önündeki cinayetin şüphelisi, kahvehane işletmecisini vuran kişi çıktı
        Cami önündeki cinayetin şüphelisi, kahvehane işletmecisini vuran kişi çıktı
        DHMİ Devlet Hava Meydanları işletmesi 93 yaşında
        DHMİ Devlet Hava Meydanları işletmesi 93 yaşında
        Aşkale'de arıcılığa büyük destek: 50 üreticiye hibeli kovan dağıtıldı
        Aşkale'de arıcılığa büyük destek: 50 üreticiye hibeli kovan dağıtıldı
        Erzurumlu gençler Samsun'a çıkarma yaptı
        Erzurumlu gençler Samsun'a çıkarma yaptı