Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Erzurum'da tamir edilmesi için bırakılan otomobili çalan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da tamir edilmesi için bırakılan otomobili çalan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da bir iş yerine tamir edilmesi için bırakılan otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şükrüpaşa Mahallesi Tortum Yolu Caddesi'ndeki iş yerine tamir edilmesi için bırakılan 25 ABM 015 plakalı otomobili 15 Nisan'da çalan ve tamirci O.Y. (45) tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen M.Y'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Tamirci O.Y, iş yeri çevresinde fark ettiği otomobili takibe almış, Merve ve Taşkent sokaklarının kesişiminde önünü çekiciyle kapatmıştı.

        Otomobil, duramayarak çekiciye çarpmış ve sürücüsü M.Y. (16) olay yerinden kaçarken O.Y. tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilmişti.


        Ayrıca, M.Y'nin çeşitli suçlardan 14 kaydının olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

