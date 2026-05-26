Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programında konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize 'iyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyorlar. Bu bana inanılmaz gurur veriyor." dedi.



AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Tekin, konuşmasında, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.



Nice bayramlara sağlıkla, huzurla, birlik ve beraberlikle erişme temennisinde bulunan Tekin, "Her bayram buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getiriyorum. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın bayram tebriklerini ve selamlarını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Erzurum'a ayrı bir değer veriyor." ifadelerini kullandı.



Tekin, dünyanın içinde bulunduğu duruma işaret ederek, "Türkiye ve dünya çok kaotik günlerden geçiyor. Etrafımız bir ateş çemberi. Sadece Türkiye'nin etrafı değil, dünyanın birçok bölgesinde insan hakları ve demokrasi ihlalleriyle karşı karşıyayız. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize 'iyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyorlar. Bu bana inanılmaz gurur veriyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten çok zor dönemleri onun liderliği, onun karizmatik otoritesi sayesinde sağlıkla, sıkıntı yaşamadan aştık." diye konuştu.



- CHP Genel Merkezinde yaşananlar



Memleketinde her bayram, daha öncekine göre daha coşkulu, birlik ve beraberliği daha güçlü bir bayramlaşma töreni yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:



"İl başkanımız, Mehmet Sekmen ağabey ve milletvekillerimizle beraber çok örnek teşkil edebilecek birlik beraberlik sunuyoruz. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız gelip Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygısı sunuyor, teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisinden öncekine teşekkür ediyor. Milletvekillerimiz, eski milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız konuşuyor. Peki geçtiğimiz hafta bir siyasi partinin genel merkezinde neler yaşadık? Önceki genel başkanların fotoğrafları biri geliyor onu indiriyor, öbürü geliyor onu indiriyor yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet ve bela okuyor. Şimdi Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş diye eminim hepiniz dua ediyorsunuzdur."



Bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:



"Gerçekten böylesine kaotik bir ortamdan, böylesine tartışmaların olduğu bir ana muhalefetin olmasından dolayı şahsen rahatsızım. Peki nasıl bakıyoruz mevzuya? Biz şöyle bakıyoruz: Türkiye bu işleri keşke yaşamasaydı. Rahmetli Erbakan hoca derdi ki 'Biz onların birbirlerini tanıdığı kadar onları iyi tanımayız. Bir şeyler söyleniyorsa doğrudur' diyordu. Ben de öyle bakıyorum şahsen ve şöyle değerlendiriyorum.



Sayın önceki genel başkan, Tayyip Erdoğan'ı suçlamak yerine önceki kurultayda tartışmalı, şaibeli kurultaydan şikayetçi olan delegeleri ikna etmeyi tercih etseydi, onları davet edip, yaptıkları şeyin hukuka uygun olduğunu anlatıp onları ikna etmeyi başarabilseydi bunların hiçbirisini yaşamayacaktık. Dolayısıyla bu olayın arkasında başka bir şaibe aramaya gerek yok. Yeterince şaibe zaten orada var. Ben Allah'a hamd ediyorum. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. AK Parti ailesi gibi birbirine kenetlenmiş bir ailemiz var. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum."



Bakan Tekin, konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

