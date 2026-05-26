Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize 'iyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyorlar. Bu bana inanılmaz gurur veriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize 'iyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyorlar. Bu bana inanılmaz gurur veriyor." dedi.

        AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Tekin, konuşmasında, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

        Nice bayramlara sağlıkla, huzurla, birlik ve beraberlikle erişme temennisinde bulunan Tekin, "Her bayram buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getiriyorum. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın bayram tebriklerini ve selamlarını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Erzurum'a ayrı bir değer veriyor." ifadelerini kullandı.

        Tekin, dünyanın içinde bulunduğu duruma işaret ederek, "Türkiye ve dünya çok kaotik günlerden geçiyor. Etrafımız bir ateş çemberi. Sadece Türkiye'nin etrafı değil, dünyanın birçok bölgesinde insan hakları ve demokrasi ihlalleriyle karşı karşıyayız. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize 'iyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyorlar. Bu bana inanılmaz gurur veriyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten çok zor dönemleri onun liderliği, onun karizmatik otoritesi sayesinde sağlıkla, sıkıntı yaşamadan aştık." diye konuştu.

        - CHP Genel Merkezinde yaşananlar

        Memleketinde her bayram, daha öncekine göre daha coşkulu, birlik ve beraberliği daha güçlü bir bayramlaşma töreni yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

        "İl başkanımız, Mehmet Sekmen ağabey ve milletvekillerimizle beraber çok örnek teşkil edebilecek birlik beraberlik sunuyoruz. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız gelip Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygısı sunuyor, teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisinden öncekine teşekkür ediyor. Milletvekillerimiz, eski milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız konuşuyor. Peki geçtiğimiz hafta bir siyasi partinin genel merkezinde neler yaşadık? Önceki genel başkanların fotoğrafları biri geliyor onu indiriyor, öbürü geliyor onu indiriyor yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet ve bela okuyor. Şimdi Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş diye eminim hepiniz dua ediyorsunuzdur."

        Bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

        "Gerçekten böylesine kaotik bir ortamdan, böylesine tartışmaların olduğu bir ana muhalefetin olmasından dolayı şahsen rahatsızım. Peki nasıl bakıyoruz mevzuya? Biz şöyle bakıyoruz: Türkiye bu işleri keşke yaşamasaydı. Rahmetli Erbakan hoca derdi ki 'Biz onların birbirlerini tanıdığı kadar onları iyi tanımayız. Bir şeyler söyleniyorsa doğrudur' diyordu. Ben de öyle bakıyorum şahsen ve şöyle değerlendiriyorum.

        Sayın önceki genel başkan, Tayyip Erdoğan'ı suçlamak yerine önceki kurultayda tartışmalı, şaibeli kurultaydan şikayetçi olan delegeleri ikna etmeyi tercih etseydi, onları davet edip, yaptıkları şeyin hukuka uygun olduğunu anlatıp onları ikna etmeyi başarabilseydi bunların hiçbirisini yaşamayacaktık. Dolayısıyla bu olayın arkasında başka bir şaibe aramaya gerek yok. Yeterince şaibe zaten orada var. Ben Allah'a hamd ediyorum. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. AK Parti ailesi gibi birbirine kenetlenmiş bir ailemiz var. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

        Bakan Tekin, konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Transferde Leao derbisi!
        Transferde Leao derbisi!

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Bu olayın hiçbir yerinde AK Parti'li ya da Cumhur İttifakı'na...
        Bakan Tekin: Bu olayın hiçbir yerinde AK Parti'li ya da Cumhur İttifakı'na...
        Erzurum'da 94 yaşındaki şehit annesine tekerlekli sandalye hediye edildi
        Erzurum'da 94 yaşındaki şehit annesine tekerlekli sandalye hediye edildi
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde konuş...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde konuş...
        Bakan Tekin: Bu olayın hiçbir yerinde AK Parti'li ya da Cumhur İttifakı'na...
        Bakan Tekin: Bu olayın hiçbir yerinde AK Parti'li ya da Cumhur İttifakı'na...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den stadyum için bayram sonrası müjdesi "İhale sü...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den stadyum için bayram sonrası müjdesi "İhale sü...
        Bakan Tekin'den Özgür Özel'e: "3-5 tane partiliyi, yol arkadaşını ikna edem...
        Bakan Tekin'den Özgür Özel'e: "3-5 tane partiliyi, yol arkadaşını ikna edem...