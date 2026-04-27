AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan MHP İl Başkanı Sezer'e ziyaret
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanlığı görevine atanan Ayhan Sezer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Albayrak, ziyarette yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde Eskişehir için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Sezer'e yeni görevinde başarılar dileyen Albayrak, "MHP Eskişehir İl Başkanımız Ayhan Sezer'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'imiz için omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ile İl Başkan Yardımcıları Burçin Acar, Erkan Koca, Esat Girgin ve Şükrü Akbıyık ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ile Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç da yer aldı.
