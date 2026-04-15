Eskişehir girişimsel radyolojide uluslararası eğitim üssü oldu

ZEHRA ONGAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen girişimsel radyoloji eğitim programları, yabancı hekimlerin mesleki gelişimine katkı sağlarken Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini de güçlendiriyor.



ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yürütülen girişimsel radyoloji eğitim programları kapsamında farklı ülkelerden gelen uzman hekimlere teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.



Eğitimlerde katılımcıların, öğrendikleri minimal invaziv yöntemleri (vücuda en az hasarı vererek, küçük kesiler veya doğal boşluklardan kameralı/özel aletlerle yapılan modern cerrahi yöntem) kendi ülkelerinde uygulayabilecek yetkinliğe ulaşmaları hedefleniyor.



Program çerçevesinde ilk gün teorik sunumlar yapılırken, ikinci gün gerçekleştirilecek vakalar önceden analiz ediliyor. Devamında hekimler canlı vakaları izleyerek uygulamaları yerinde gözlemleme imkanı buluyor.



- 4 yılda 11 ülkeden 47 hekim eğitim aldı



ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berat Acu, AA muhabirine, yurt dışından gelen hekimlere yönelik düzenlenen eğitim programları kapsamında bilgi ve tecrübelerini 4 yıldır paylaştıklarını söyledi.



Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Tayland ve Cezayir başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen hekimlerin merkezde uygulamalı eğitim aldığını belirten Acu, "Son 4 yılda yaklaşık 11 farklı ülkeden 47 hekime eğitim verdik. Programa katılan hekimlerimiz, burada edindikleri deneyimleri kendi ülkelerinde uyguluyorlar." dedi.



Acu, girişimsel radyolojinin ameliyatsız tedavi imkanı sunduğunu belirterek, tiroid nodülleri, karaciğer tümörleri ve memede bulunan iyi huylu kitlelerde uygulanan işlemlerin lokal anestezi altında ve kısa sürede tamamlandığını dile getirdi.



Hastaların günübirlik tedavi aldığını kaydeden Acu, şöyle devam etti:



"Tiroid tümörlerini ameliyatsız, lokal anesteziyle yaklaşık 20-25 dakikalık işlemlerle tedavi edebiliyoruz. Karaciğerdeki kitleleri damar yoluyla kapatarak ya da yakma yöntemiyle müdahale ediyoruz. Hastalarımızı aynı gün taburcu edebiliyoruz, böylelikle hastaları bir yatış işlemi olmadan konforlu şekilde ameliyat olmaktan kurtarıyoruz."



Acu, eğitimlerin ardından hekimlerle iletişimlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.



Irak'tan programa katılan genel cerrah Mohammed Falih Al Manaseer ise girişimsel yöntemlerin klasik cerrahiye önemli bir alternatif sunduğunu belirterek, bu deneyimin uygulamalarına katkı sağlayacağını söyledi.



Uluslararası sağlık koordinasyonunda görev alan Umut Deniz Çulhalık da ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine yurt dışından yoğun talep olduğunu anlatarak, sağlık turizmi kapsamında Eskişehir'in önemli merkezlerden biri haline geldiğini kaydetti.

