Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta husumetli kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Olayda C.İ. (41) sırt kısmından silahla vurularak yaralandı. Kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden yaralı tedavi altına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olay yerinden araçla kaçtığı belirlenen şüpheli Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.