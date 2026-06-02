Eskişehir Kalkınma Platformu toplantısı yapıldı

Eskişehir Kalkınma Platformu tarafından Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.



Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar, ihracat ve yatırım fırsatları ile sanayi ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.





Eskişehir'in güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelinin uluslararası pazarlarda daha etkin değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.



Vali Yılmaz, Eskişehir'in ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü iş birliğini desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, toplantının hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

