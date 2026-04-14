Eskişehir Valisi Yılmaz, depremzede aileyi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Eskişehir'e yerleşen aileyi ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette aile bireyleriyle bir araya gelen Yılmaz, ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgi aldı.



Depremlerden etkilenen aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.



Yılmaz, ailenin ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kendi imkanlarıyla ürettiği reçeller hakkında bilgi aldı.



