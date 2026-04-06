        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 06.04.2026 - 00:59 Güncelleme:
        Eskişehir-Ankara kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde, Ali G. idaresindeki 46 ALS 749 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Fatih A. yönetimindeki 06 FRE 823 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Ali G. ile yanında bulunan Mevlüt S. ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ile babası Hasan A. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

        Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

