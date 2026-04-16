Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Eskişehir'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Eskişehir'de eğitim ortamlarının huzur ve güven içinde sürdürülmesine yönelik okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Eskişehir'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Eskişehir'de eğitim ortamlarının huzur ve güven içinde sürdürülmesine yönelik okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda il genelindeki okullarda yürütülen güvenlik uygulamaları, okul çevrelerinde alınan tedbirler, servis araçlarının denetimi, trafik güvenliği ile öğrencilerin okul giriş çıkış saatlerinde güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Kurumlar arası koordinasyon konularının görüşüldüğü toplantıda, ilgili birimler tarafından sunumlar yapılarak mevcut durum değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Yılmaz, Eskişehir'in eğitim ve kültür alanında örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Eskişehir'imizde hiçbir evladımızın en küçük bir olumsuzlukla karşılaşmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, okulların çevresinden servis güzergahlarına, trafik güvenliğinden bağımlılıkla mücadeleye kadar her alanda tedbirlerin titizlikle alındığını kaydetti.


        Devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını bildiren Yılmaz, öğrencilerin huzurla eğitim görmesi ve ailelerin çocuklarını güvenle okula göndermesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Yakup Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
