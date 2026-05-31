Eskişehir'de çarpışan otomobil ile hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Merkez Odunpazarı ilçesinde, E.S. idaresindeki 06 AS 2287 plakalı hafif ticari araç, Zümrüt Caddesi ile Koza Caddesi kesişiminde, T.G. yönetimindeki 71 AAD 635 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan H.S, A.A.S, V.G, D.G. ve S.G, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

