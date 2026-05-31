        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de bir kadının boynundaki altınları "kapkaç" yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadının boynundaki altınları "kapkaç" yöntemiyle çalan zanlı, tutuklandı.

        Giriş: 31.05.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Muttalip Orta Mahalle'de bir sokakta kaldırımda oturan Y.Ö'nün (52) yanına yaklaşan şüpheli D.Ç. (33), kadının boynunda ipe dizili bulunan 17 çeyrek altını alarak kaçtı.

        Y.Ö'nün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Ç'yi kontrol noktasındaki bir takside yakaladı.

        D.Ç'ye yardım ettiği belirlenen N.T. de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın şüpheliden D.Ç. tutuklandı, N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis ekipleri, olay yerine yakın bir bölgeye atıldığı belirlenen altınları da bularak sahibine teslim etti.

        Bu arada "kapkaç" anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

