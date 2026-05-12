Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada zanlıların kimlikleri tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla şüpheliler A.S, H.O, N.T. ve Y.T'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

