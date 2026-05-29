Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



İ.Ö. idaresindeki 03 EK 395 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Otomobilden dumanların yükselmesi üzerine sürücü aracını yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.



Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

