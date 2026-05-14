Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

        Eskişehir'de yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 19:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı.

        Kentin bazı noktalarında gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Gök gürültülü sağanak sırasında Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan Yassıhöyük Mahallesi Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

        Yıldırımın etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin içine, avlusuna ve yanındaki sokağa saçıldı.

        Beton parçalarının çarptığı caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümünde hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri, yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Cami kapısına ve camlarına "Dikkat, çökme riski vardır. Uzak durunuz" yazısı asıldı.

        Mahalle Muhtarı Serkan Algan, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlıkta oturdukları esnada şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.

        Sesin ardından her yerin toz duman olduğunu kaydeden Algan, "Dışarı çıkıp baktık, 'Herhalde trafo patladı' diye düşündük. Camiye bakınca minarenin yerinde olmadığını gördük. Minare göçmüş, parçaları etrafa saçıldı. Allah'tan bir can kaybımız yok. İçeride cami hocamız vardı ama herhangi bir yaralanan yok. Camimiz şu anda kullanılamaz halde. Minare çöktü, cami dışına yaptırdığımız bölmeler göçtü. Sıfırdan tekrar yapacağız." diye konuştu.

        Mahalle sakini Cengiz Algan (60) ise olay anında yağıştan dolayı araziye gidemedikleri için kahvehanede oturduklarını kaydetti.

        Elektrik tellerinin sallandığını gördüklerini dile getiren Algan, "Şiddetli ses duyunca dışarıya koştuk. Dışarıya çıktığımızda trafonun patladığını zannettik. Toz bulutu çekildikten sonra cami minaresinin yıkıldığını gördük. Minarenin kapısı olduğu yerden 50 metre uzağa düştü. Parçalar park halindeki bir araca az da olsa zarar verdi. Evlerin elektrik sayaçlarında hasar oluştu. Elektrik kesintisi oldu. Yetkililer gelip geçici elektrik sağladı. Elektronik cihazlarımız zarar gördü." dedi.

        Cami imam hatibinin olaydan zarar görmediğine değinen Algan, "İmam, bize olay anında camide temizlik yaptığını söyledi. Onun o an orada olduğunun da farkında değildik. Dışarı çıkmış, korkmuş." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Tartıştığı dayısı katili oldu
        Tartıştığı dayısı katili oldu
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu

        Benzer Haberler

        Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısına saldıran zanlı tutuklandı
        Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısına saldıran zanlı tutuklandı
        Eskişehir'de Kültür Yolu Festivali başlıyor AK Parti Eskişehir Milletvekili...
        Eskişehir'de Kültür Yolu Festivali başlıyor AK Parti Eskişehir Milletvekili...
        ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Sempozyumu'nda Konuştu "ESOG...
        ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Sempozyumu'nda Konuştu "ESOG...
        Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu Sarıcakaya'ya uyuşturucu göt...
        Eskişehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu Sarıcakaya'ya uyuşturucu göt...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi düzenlendi
        Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi düzenlendi