Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.



Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık M.E.K, müşteki Zeynep Güneş ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Savunmasında sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden sanık M.E.K, davaya konu paylaşımı kendisinin yapmadığını öne sürdü.



Sanık M.E.K, annesinin de başörtülü olduğunu belirterek, "Olayın faili olmasam da Zeynep Güneş açısından üzgün olduğumu belirtmek isterim. Olayın basına yansımasının ardından Sayın Belediye Başkanımızın ardından ben de itibar zedelenmesine maruz kaldım. Yaklaşık 70 gündür tutukluyum. Suç işleme kastım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Müşteki Zeynep Güneş de sanığın savunmalarına katılmadığını kaydederek, kıyafeti ve yaşam tarzı üzerinden rencide edildiğini söyledi.



Daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını ifade eden Güneş, "Bu olay son nokta olmuştur. Söz konusu paylaşımda Anadolu kadınına yönelik hakaretler de bulunmaktadır. Sanığı tanımıyorum. Yüksek lisans yaptığını söyleyen bir kişinin bu şekilde ifadeler kullanması kabul edilemez. Cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.



Güneş, sanığın ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilemeyeceğini bildirerek, "Bu ifadeler açıkça hakaret içermektedir. Bu ifadelerin toplumda kin ve düşmanlığa yol açabilecek nitelikte olduğu kanaatindeyim. İndirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kulandı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere süre talebinde bulunarak mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin sürmesini istedi.



Hakim, mütalaa hazırlaması için süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulunan Zeynep Güneş, Türk adaletine güvendiğini dile getirerek, duruşmada kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.



AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise teşkilat olarak her zaman Güneş'in yanında olduklarını belirterek, "Başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi Türk adaletine güveniyoruz. Teşkilatımız, dün de başkanımızın yanındaydı yarın da yanında olacak." dedi.



Güneş'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise Güneş'in halkın seçtiği belediye başkanı olduğunun altını çizerek, Türk yargısının en doğru kararı vereceğine inandıklarını kaydetti.



AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen de adliye önünde Güneş'e destek verdi.



- Olay



Sanık M.E.K, 8 Şubat'ta Erzurum'da yakalanmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, M.E.K. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan ise 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



İddianamede, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, paylaşım tarihinde sosyal medya hesabına kendisinin giriş yaptığı, hesabının çalındığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesine yer verilmişti.



Ayrıca sanığın daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesince 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 22 Eylül 2023'te kesinleştiği belirtilmişti.

