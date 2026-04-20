        Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi Başkanı Gökhan Çalışkan güven tazeledi

        Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesinde yapılan seçimde Gökhan Çalışkan yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Seçim sonrası salonda bulunan üyelere hitap eden Çalışkan, Türk Hava Kurumunun havacılığın gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, köklü mirası geleceğe taşıma sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti.


        Görev süresince önceliklerinin kurumun saygınlığını artırmak, gençleri havacılıkla tanıştırmak ve şubeyi daha aktif bir yapıya kavuşturmak olacağını kaydeden Çalışkan, "Eğitim faaliyetlerimizi genişleterek daha fazla gencimize ulaşmayı, sosyal sorumluluk projelerimizle toplumda daha görünür olmayı hedefliyoruz." dedi.


        Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde daha fazla projeye imza atacaklarına inandığını kaydeden Çalışkan, geleceğin havacı nesillerinin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de genç şairler il birinciliği için yarıştı
        Eskişehir'de genç şairler il birinciliği için yarıştı
        Eskişehir'de çocuk nüfus oranı ülke ortalamasının altında 358 bin 92 hane h...
        Eskişehir'de çocuk nüfus oranı ülke ortalamasının altında 358 bin 92 hane h...
        Polikistik over sendromu sadece jinekolojik bir hastalık değil Kadın Hastal...
        Polikistik over sendromu sadece jinekolojik bir hastalık değil Kadın Hastal...
        Eskişehir'de 44 senedir çaycı olan esnafın ilginç çalışma yöntemi Bir eline...
        Eskişehir'de 44 senedir çaycı olan esnafın ilginç çalışma yöntemi Bir eline...
        Kasık fıtığı şikayeti kolon kanserinin erken teşhis edilmesini sağladı
        Kasık fıtığı şikayeti kolon kanserinin erken teşhis edilmesini sağladı
        Fıtık şikayeti ile gitti, kanser olduğu ortaya çıktı Laparoskopik cerrahi y...
        Fıtık şikayeti ile gitti, kanser olduğu ortaya çıktı Laparoskopik cerrahi y...