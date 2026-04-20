Kasık fıtığı şikayeti kolon kanserinin erken teşhis edilmesini sağladı

Eskişehir'de kasık fıtığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan kişi, ameliyat edildi.



Eskişehir'de yaşayan 67 yaşındaki Yahya Adıgüzel, kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvurdu.



Dr. İsmail Zengin tarafından yapılan tahliller sonucunda Adıgüzel'in kasık fıtığı rahatsızlığının yanı sıra kalın bağırsak kanseri olduğu belirlendi.



Kalın bağırsağının sağ tarafında kanserli bölge bulunduğu tespit edilen Yahya Adıgüzel'in tedavi süreci hızla başlatıldı.



Laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyata alınan Adıgüzel, yaklaşık 4,5 saatlik operasyonun ardından kanserli hücrelerden kurtarıldı.



Dr. İsmail Zengin, gazetecilere, tüm hastalara genel tarama yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Hastamızda da yaptığımız incelemede kalın bağırsağında kanserli hücre gördük. Kalın bağırsak kanserleri açık ve kapalı yöntemlerle ameliyat edilmektedir. Sağ taraftaki kanser, ülkemizde ve dünyada sadece gelişmiş merkezlerde laparoskopik olarak yapılabiliyor. Çok zor bir cerrahi işlemdir ve hayati riski yüksek olduğu için genellikle açık yapılması tercih edilir ancak bu konuda tecrübemiz ve deneyimimiz yeterli düzeyde olması nedeniyle hastamıza kapalı cerrahi yöntem uyguladık. Ameliyatını başarılı bir şekilde tamamlayarak taburcu ettik ve onkolojik sürecini başlattık."



Zengin, ameliyatın yaklaşık 4,5 saat sürdüğünü anlatarak, "Tümörü de yaklaşık 3 santimlik bir kesiyle tamamen vücuttan dışarıya almış olduk. Hastamız şu an gayet sağlıklı, hastamızı 7 gün yatırdıktan sonra taburcu ettik." ifadelerini kullandı.



Yahya Adıgüzel ise ameliyat ekibine teşekkür ederek, "Fıtığımı göstermek için geldim, o arada tespit yapıldı. Ameliyata girdim. Daha önceden prostat ameliyatı da olmuştum. Şimdi daha iyiyim. İsmail hocam, beni büyük bir dertten kurtardı. Kemoterapi tedavim de başladı, ilk kürümü aldım. Hastanemiz çok iyi, ekibin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." diye konuştu.

