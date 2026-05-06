Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Yunus Emre vefatının 705. yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı

        Yunus Emre vefatının 705. yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı

        Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 705'inci yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 13:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunus Emre vefatının 705. yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı

        Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 705'inci yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla Eskişehir Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen anma programı kapsamında Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler, Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin bulunduğu Mihalıççık'taki törene, Eskişehir Garı'ndan hareket eden trenle geldi.

        Vali Yılmaz, alanda bulunan gezici kütüphaneyi ziyaret ederek, öğrencilere kitap hediye etti. Daha sonra külliyedeki Karşılama Merkezi'nde Yunus Emre hakkında hazırlanan görsel izlendi.

        Yunus Emre'nin kabrini ziyaret ederek dua eden ve mezarına karanfil bırakan Vali Yılmaz, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler, ardından tören alanına geçti.

        Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bugün sadece bir kabrin başında değil Anadolu'yu vatan kılan o büyük ruhun, merhametin ve sevginin huzurunda olduklarını söyledi.

        Bu toprakların bağrından yükselip 7 iklim 4 bucağa yayılan o tertemiz sesinin yankılandığı mübarek mekanda olduklarını kaydeden Yılmaz, "Bugün burada Anadolu irfanının en saf, duru ve en gür sesinin huzurundayız. Eskişehir'imizin bağrından yetişen ve tüm insanlığın gönül tahtına oturan medeniyetimizin sarsılmaz sütunlarından biridir Yunus Emre'miz. Türk medeniyeti Yunus gibi gönül çaldığı sevgi mayasıyla kurulmuştur." diye konuştu.

        Yılmaz, Moğol istilalarının ve toplumsal kargaşaların yaşandığı 13'üncü yüzyılda Yunus Emre'nin nefreti sevgiye, ayrılığı birliğe dönüştüren o muazzam irfanı Anadolu'nun topraklarına nakşettiğini ifade ederek, "O bu toprakları sadece böylece coğrafi bir mekan olarak değil birliği, dirliği ve kardeşliği yeniden inşa etmiş. Üzerinde kardeşçe yaşanacak bir hoşgörü yurdu haline getirmiştir. Yunus'un Türk İslam kültürüne kattığı en büyük değer insan tasavvurudur." dedi.

        - "Bizlere en büyük mirası insan sevgisidir"

        DSP Genel Başkanı Aksakal ise aradan geçen 7 asrı aşkın zamana rağmen Yunus Emre'nin sesinin hala kendileriyle olduğunu belirterek, şiirleriyle, öğütleriyle ve öğretileriyle gönüllerde yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

        Yunus Emre'nin sadece bir şair olmadığını, insanı insana yaklaştıran, kalpleri birbirine bağlayan bir gönül mimarı olduğunu vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

        "Onun hayatı sade bir yaşamın içinde derin bir hikmet barındırır. Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında dolaşarak insanlara sevgiyi, birliği ve kardeşliği anlatmıştır. En büyük öğretisi ise insanı sevmek, Yaradan'dan ötürü yaratılana saygı duymaktır. Bizlere en büyük mirası insan sevgisidir. 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyen büyük gönül insanı Yunus Emre'nin izinden yürüyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu söz, sadece bir düşünce değil aynı zamanda inancımızın, ahlakımızın ve hayat anlayışımızın özüdür. O, bize kırmadan konuşmayı, yargılamadan anlamayı, uzaklaşmadan yakınlaşmayı öğretti. Kalp yapmanın, gönül kazanmanın en büyük erdem olduğunu gösterdi. Yunus Emre'nin çağrısı bugün her zamankinden daha fazla anlam taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanında ayrışmanın, ötekileştirmenin, tahammülsüzlüğün arttığı bir dönemde, onun sevgi, hoşgörü ve birlik mesajlarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."

        - "Genç kuşakların Yunus'u dijital dünyanın imkanlarıyla yaşayarak tanımasını arzu ediyoruz"

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Eskişehir'in sadece tarih boyunca yolların kesiştiği bir kavşak noktası değil bilgeliğin mayalandığı bir merkez olduğunu vurguladı.

        Görevlerinin bağırlarından çıkan bu dev çınarların gölgesini Eskişehir'e yakışır bir anlayışla tüm insanlığa taşımak olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Yunus Emre Dijital Deneyim Merkezi, bu vizyonun en somut ve en heyecan verici adımlarından birisidir. Bizler mirasımızı sadece kitap sayfalarında saklamakla kalmıyor. Onu, yeni neslin diliyle yeniden inşa ediyoruz. Genç kuşakların bizim Yunus'u dijital dünyanın imkanlarıyla yaşayarak tanımasını arzu ediyoruz. Bu merkez, köklerimizle geleceğimiz arasında kurduğumuz muazzam bir bağ olacaktır. Yunus'un o eşsiz felsefesi, burada en ileri teknolojiyle interaktif uygulamalarla ve dijital sanatla hayat bulacaktır. Ziyaretçilerimiz 13'üncü yüzyılın o duru Türkçesini, 21'inci yüzyılın görsel estetiğiyle deneyimleyecektir. Bu oluşum, geleneksel mirasımızı korurken onu modernize eden dinamik bir hafıza merkezidir."

        Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk ise Yunus Emre'nin sadece bir halk şairi değil milletin ruh kökünü oluşturan sevgi, hoşgörü ve birlik anlayışının taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Onun birleştirici dili, Anadolu'nun mozaiğinde farklı inanç, kültür ve düşünceleri aynı potada buluşturmuştur." ifadesini kullandı.

        Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum da 705 yıl önce vefat etmesine rağmen Yunus Emre'nin bugüne kadar toplumda var olmasını sağlayan, onun hikmetli sözlerine gönül vermiş olan ve onu ölümsüz kılan Anadolu insanı olduğuna dikkati çekerek, "Yunus Emre'nin hikmetli sözlerini, tasavvuf anlayışını, irfanını nesilden nesle günümüze kadar aktarmasını sağlamış olan herkese minnettarız." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, hafta kapsamında Kaymakamlık tarafından düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan öğrenciye ödülünü verdi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi.

        İlahi dinletisi, Yunus Emre'yi Anma Konseri, geleneksel Yunus aşı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımıyla sona eren programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek

        Benzer Haberler

        Yunus Emre, vefatının 705'inci yıl dönümünde Eskişehir'de anıldı
        Yunus Emre, vefatının 705'inci yıl dönümünde Eskişehir'de anıldı
        Anadolu Üniversitesinde çocuklar gastronomiyle tanıştı
        Anadolu Üniversitesinde çocuklar gastronomiyle tanıştı
        ESOGÜ'de geliştirilen yerli gres teknolojisi Nemli A.Ş.'ye devredildi
        ESOGÜ'de geliştirilen yerli gres teknolojisi Nemli A.Ş.'ye devredildi
        Geleceğin rehberleri Ankara'da saha deneyimi kazandı
        Geleceğin rehberleri Ankara'da saha deneyimi kazandı
        Minik eller mutfakta ilk deneyimini yaşadı
        Minik eller mutfakta ilk deneyimini yaşadı
        Eskişehir'deki down sendromlu sporcular basketbolda kürsüye çıktı
        Eskişehir'deki down sendromlu sporcular basketbolda kürsüye çıktı