CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Gaziantep'te konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, SAHA 2026 fuarına ilişkin olarak, "Burada sergilenen ürünlere ve erişilen yeteneğe bakınca ülkesini, milletini seven her Türk vatandaşı gibi gurur duymamak elde değil." dedi.



Bağcıoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret ettiğini söyledi.



Fuarın, Türk savunma sanayisi açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirten Bağcıoğlu, "Burada sergilenen ürünlere ve erişilen yeteneğe bakınca ülkesini, milletini seven her Türk vatandaşı gibi gurur duymamak elde değil." diye konuştu.



Bölgede yaşanan gerilimlerin, çatışma ve savaşlara dönüştüğünü dile getiren Bağcıoğlu, "Türkiye savunmada bu noktaya yetişmiş işgücü sayesinde geldi. Bu başarı, Cumhuriyet'in yetiştirdiği çocukların başarısıdır." ifadesini kullandı.



Toplantıya, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

