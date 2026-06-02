GAÜN'lü öğrencilerden fidan dikimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nurdağı Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.



Çevre bilincini artırmak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ile akademik ve idari personel birlikte fidan dikimi yaptı.



Etkinlik kapsamında okul yerleşkesi ve belirlenen alanlara bin zeytin fidanı dikildi.



Okul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Pehlivan, fidanların büyüyerek bölgenin yeşil dokusuna katkı sunmasının ve gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmasının amaçlandığını belirtti.



Öğrenciler de çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

